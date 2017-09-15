В лондонском метро прогремел взрыв, 20 пострадавших (Обновлено)

2017-09-15 13:03 | www.trend.az | 6
Около 20 человек пострадали в результате взрыва в вагоне на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на британскую радиостанцию LBC.
Медики забирают с места происшествия людей с травмами, в частности с ожогами.
Кроме медиков к станции метро прибыли полицейские, пожарные расчеты, а также вертолет экстренных служб.
Газета The Independent опубликовал фотографию предмета, который предположительно взорвался, - это большой полиэтиленовый пакет с пластиковым ведром внутри, из которого торчат провода.
Не исключено, что взрыв был непреднамеренным.
11:55 (UTC+4) Взрыв произошел в лондонском метро, несколько пассажиров получили ожоги, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Сколько всего пострадавших в результате инцидента, пока неизвестно.