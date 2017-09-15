Азербайджанский дуэт завоевал две золотые медали чемпионата Беларуси (ФОТО)

2017-09-15 13:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский дуэт Вюсаля Керимова и Фарид Мехтиев успешно выступили на XX открытом чемпионате Беларуси по спортивным танцам на колясках, который прошел в Минске, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

В чемпионате приняли участие 50 паралимпийцев из восьми стран. В соревновании по Kombi - Latino Klass 2 и Kombi Fristayl Klass 2 наш дуэт завоевал золотые медали, которые на церемонии награждения были вручены руководителем по общественным связям НПКА Кямалом Мамедовым.

Сегодня в Минске также пройдет международный турнир по прыжкам с парашюта для инвалидов. Азербайджан представят Вюсаля Керимова, Фарид Мехтиев и Кямаля Бабаева.

"Хотелось бы гордостью отметить, что популяризация прыжков с парашюта спортсменов-инвалидов и включение это вида спорта в международный реестр соревнований принадлежит Национальному паралимпийскому комитету Азербайджана. Желаем всем удачи и пусть победит сильнейший", - говорится в сообщении НПКА.

(Автор: Вугар Иманов)