Стрельба в Ереване: преступники несколько часов ждали своих жертв в засаде

2017-09-15 14:20 | www.apa.az | 5

Следственный комитет Армении установил личности участников вчерашнего расстрела в центре Еревана и пути приобретения автомобиля.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», 3 человека были привлечены в качестве обвиняемых, объявлен розыск.

Ранее сообщалось, что днем 14 сентября в центре Еревана был убит Гагик Мосинян (1974 г.р), Ваагн Абгарян (1978 г.р) ранен. Установлено, что преступление планировалось заранее. Двое участников преступления из Алаверди, один из Еревана.

Согласно предварительным данным, преступники планировали ликвидировать жителя Алаверди В.Абгаряна и его попутчиков. С этой целью они с 6:30 часов 14 сентября устроили засаду в районе гостиницы в Ереване. Преступники провели несколько часов в машине на парковке.

Около 13:25 часов, увидев выходящих из гостиницы Мосиняна и Абгаряна, преступники покинули машину и, поставив под угрозу жизни прохожих, расстреляли жертв. Мосинян погиб на месте. Абгарян доставлен в больницу.

А.Блбуляну, А.Карадавидову и Р.Хачатряну были предъявлены обвинения по пунктам 6 и 7 части 2 статьи 104, пункта 1 части 2 статьи 34-104 и части 1 статьи 235 УК РА. В их отношении был объявлен розыск.

Сегодня на традиционных брифингах в парламенте Армении глава фракции блока «Выход» Никол Пашинян сказал, что вчерашняя стрельба в центре Еревана – внутренняя разборка за влияние в правящей Республиканской партии Армении

По словам оппозиционера, друг с другом столкнулись лица в партии, которые серьёзно помогали добывать голоса на последних парламентских выборах. Следствию, добавил он, предстоит выяснить связь стрелявших с бывшим мэром города Алаверди Артуром Налбандяном.

По некоторым данным, у Альберта Блбуляна и Ваагна Абгаряна старые счеты, и вчерашний инцидент стал продолжением давней истории.