В лицее «Юные таланты» БГУ прошел День знаний (ФОТО)

2017-09-15 13:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня в лицее «Юные таланты» Бакинского государственного университета (БГУ) проведено мероприятие, посвященное Дню знаний – 15 сентября.

Ректор университета, академик Абель Магеррамов, поздравляя участников мероприятия, отметил успешную работу лицея. Ректор отметил, что 13 выпускников из 46 выпускников лицея текущего года набрали свыше 600 баллов. Семь из них удостоены золотой медали, один - серебряной медали, 9 человек – аттестата с отличием. Академик подчеркнул, что, как и в предыдущие годы, все выпускники лицея текущего года, показав высокие показатели, также поступили в местные и зарубежные университеты. Ученый выразил надежду, что новобранцы лицея – учащиеся пятого класса также будут хорошо учиться и прославят университет.

Затем лицеистов с Днем знаний поздравил директор лицея, профессор Гасым Гусейнов, который рассказал участникам мероприятия про успехи 10-летнего лицея.

От имени выпускников текущего года успеха лицеистам пожелала Арзу Фарзуллаева, которая поступила на химический факультет БГУ.