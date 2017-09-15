Фаиг Амирли отпущен на свободу

2017-09-15 12:29 | www.oxu.az | 4

Сегодня, в пятницу, 15 сентября Верховный суд Азербайджана смягчил приговор помощнику партии Народного фронта Азербайджана, сотруднику газеты «Азадлыг» Фаигу Амирли, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

В 2016 году финансовый директор азербайджанской газеты «Азадлыг» Фаиг Амиров был признан виновным в разжигании межрелигиозной вражды и уклонении от уплаты налогов, и приговорен к 3 годам лишения свободы. Верховный суд заменил наказание Ф.Амирли на условное.

Отметим, несколько дней назад была изменена мера пресечения в отношении директора агентства «Туран» Мехмана Алиева.

Освобождение Ф.Амирли совпало с визитом содокладчиков Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Баку.

Э.А.

