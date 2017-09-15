"Новый контракт века" – соглашение на условиях Баку и 75 процентов прибыльной нефти

2017-09-15 13:24 | www.trend.az | 4

Эльмира Таривердиева

Накануне произошло историческое событие - подписание в Баку нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" до 2050 года между Азербайджаном и компаниями-партнерами.

Дело тут не только и не столько в том, что Баку доказал всем заинтересованным сторонам, что запасов нефти ему хватит на долгие годы и уменьшил пыл злопыхателей, прочащих скорый выход Баку из круга главных мировых поставщиков углеводородов, а в том, какие выводы можно сделать из нового соглашения, подписанного на новых условиях.

Когда Баку заключил первый «Контракт века» в 1994 году, страна только вступала в эру независимости и еще не зарекомендовала себя как надежного партнера в деле поставок углеводородов. Значение того контракта трудно переоценить – он вошел в число самых крупных соглашений как по объему углеводородных запасов, так и по общему объему предполагаемых инвестиций. Этот контракт имел не только огромное значение для экономики страны, но и большой политический вес – так как ввел Баку в число долгосрочных партнеров Запада в столь важной сфере, как энергетическая.

Разработка АЧГ помогла Азербайджану в короткие сроки добиться высоких темпов роста ВВП, в результате чего в стране резко сократился уровень бедности. Благодаря финансам, полученным от заключения этого контракта, в стране строилась вся инфраструктура для жизни, открывались рабочие места, строились новые здания, мосты, ремонтировались дороги, закупались новые самолеты.

На сегодня Азербайджан уже более двадцати лет доказывает свою надежность как поставщика углеводородов, как страна с абсолютно прозрачной схемой инвестирования в энергетическую отрасль, страна, которая, объявив в свое время политику открытых дверей, активно привлекла огромные объемы зарубежных инвестиций в крупномасштабное освоение богатейших нефтяных и газовых месторождений Каспия. Кроме того, за прошедшие годы цифра доказанных объемов разведанных запасов нефти фактически удвоилась. А потому "Новый контракт века" заключался на новых условиях.

Доля азербайджанской госнефтекомпании SOCAR теперь составляет 25% вместо 11,6%. Кроме того, иностранные партнеры, которые сами настаивали на пролонгации первоначального контракта, обязались также выплатить в течение восьми лет солидный бонус в размере 3,6 млрд долларов в Госнефтефонд страны.

В новый проект будут вложены немалые инвестиции, предположительно эта цифра может достичь 40 миллиардов долларов вдобавок к уже освоенным 33 миллиардам долларов. И даже по нынешней цене на нефть извлеченные запасы нефти принесут стране около 180 миллиардов долларов, из которых Азербайджану, согласно условиям новой сделки, достанутся 75% дохода.

Кроме того, новое соглашение сулит экспорт в страну новых технологий, открытие новых рабочих мест и закрепление за Азербайджаном долгосрочного звания надежного энергетического партнера Запада, который будет отныне строить отношения со своими партнерами исключительно на своих условиях.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend