Президент: «Проблема находящихся в аварийном состоянии школ должна решиться в течение 2-3 лет»

2017-09-15 14:40 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом сегодня на встрече с учителями и учащимися школы-лицея № 20 имени Арифа Гусейнзаде в Ясамалском районе Баку заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что в Баку более 300 школ: «Согласно последней информации, около 20 школ нуждаются в ремонте. Уверен, что к 2019 году все школы Баку будут отвечать самым высоким стандартам. В этом году в Баку были капитально отремонтированы и построены 10 школ. По всей стране было построено и отремонтировано более 70 школ. Сейчас в регионах строятся школы модульного типа. 100 из них должны быть сданы в эксплуатацию в этом и следующем году. Проблема находящихся в аварийном состоянии школ должна решиться в течение 2-3 лет».