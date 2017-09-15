Сын главы пресс-службы Главного управления полиции Баку арестован

2017-09-15 14:45 | www.apa.az | 4

Арестован сын главы пресс-службы Главного управления полиции Баку Галиба Рагимова.

Об этом АПА сообщили в суде Сабаилского района.

Сообщается, что в соответствии с уголовным делом, возбужденным по факту аварии, в результате которой погибли два и были ранены три человека, водитель автомобиля «Subaru» Ариф Рагимов был задержан в качестве подозреваемого лица. В его отношении была избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца.

Согласно распространенной МВД информации, автомобиль марки «Subaru», за рулем которого находился Ариф Рагимов, ударил припаркованный у дороги «Toyota Prado» Сеймура Мамедова, после чего врезался в автомобиль марки «Opel», за рулем которого находился житель Лерика Физули Мамиев.

Ф.Мамиев и его односельчанин-пассажир скончались на месте. А.Рагимов и его пассажир, а также 2 пассажира в автомобиле Мамиева были госпитализированы.

А.Рагимов был выписан после оказания медицинской помощи.

А.Рагимов – сын главы пресс-службы Главного управления полиции Баку Галиба Рагимова.