В Кюрдамире автобус попал в аварию: Есть жертва

2017-09-15 12:35 | www.oxu.az | 4
В селе Хырдапай Кюрдамирского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на МВД, 14 сентября около 3 часов в селе Хырдапай житель Лачынского района Буньяд Алиев на автомобиле Mercedes столкнулся с грузовиком «КАМаз», управляемым жителем Тертерского района Мобилем Аббасовым.
Находившаяся в Mercedes жительница Гянджи Амалия Мансурова погибла на месте, сам водитель и еще 8 пассажиров после оказания первой медицинской помощи были выписаны из больницы.
Ведется расследование.