Прогноз погоды на завтра

2017-09-15 12:42 | www.oxu.az | 4

В субботу, 16 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 20-23, днем 29-34, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80 %, днем 45-50%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемые в ближайшие 3 дня стабильные погодные условия на Абшеронском полуострове будут в основном благоприятны, наличие влажности на фоне спокойной погоды в некоторые часы может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается. Однако в первую половину дня в некоторых северных и западных районах есть вероятность гроз и кратковременных осадков. Утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 31-36, в горах ночью 13-18, днем 21-26 градусов тепла.

Э.А.