Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 15 млн манатов

2017-09-15 13:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 19 сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 15 миллионов манатов, сообщает в пятницу БФБ.

На аукцион будут выставлены 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 364 дня.

Срок погашения облигаций – 18 сентября 2018 года.

Андеррайтером выпусков выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 15 сентября составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Натаван Эфендиева)