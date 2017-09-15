Президент Азербайджана: «Мы сами устанавливаем новые стандарты»

2017-09-15 14:49 | www.apa.az | 4

«Поздравляю вас с началом нового учебного года. В этом учебном году вы будете учиться, и работать в новой школе. Хочу поздравить всех учеников и учителей с этим замечательным событием».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и учениками новопостроенной школы-лицея номер 20 имени Арифа Гусейнзаде. По словам главы государства, школа отвечает самым высоким мировым стандартам.

«Возможно, мы и сами устанавливаем новые стандарты. Эта школа имеет богатую историю, она всегда была крупнейшей в нашей стране. Сегодня она продолжит функционировать в том же качестве в новом здании», - отметил Ильхам Алиев.

По словам президента, 10 лет назад был реализован ряд мероприятий по ремонту школы.

«Я посещал эту школу, здесь были проведены ремонтные работы, возможно приемлемые по тем временам. Но сегодняшнему уровню нашего развития они уже не соответствовали. Поэтому было принято решение о сносе здания школы и возведении на его месте нового. Помню, что в то время у преподавателей и учеников была некоторая обеспокоенность, что на месте снесенной школы будет построено другое здание. В городе ходили такого рода слухи. Однако наш план изначально заключался в том, чтобы у школы номер 20 было новое здание. За 2,5 года было построено великолепное здание. Сегодня 20 школа является самой большой и красивой в нашей стране. Заслужить такое имя нелегко. Ведь в последние годы в Баку и регионах построено много очень красивых школ. Некоторые из школ являются памятниками архитектуры. Школа номер 20 выделяется среди остальных своей красотой, комфортом и оснащением. Уверен, что и уровень образования в ней будет на самом высоком уровне», - сказал глава государства.