В регионе компактного проживания азербайджанцев в Грузии резко сократился естественный прирост

2017-09-15 14:52 | www.apa.az | 4

В регионе компактного проживания азербайджанцев Квемо-Картли в Грузии резко сократился естественный прирост.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на Управление национальной статистики Грузии, в январе-июне текущего года естественный прирост проживающего в регионе населения составил 336 человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года меньше на 58,6% (в прошлом году этот показатель составил 812 человек).

Что же касается других демографических показателей за отчетный период в регионе Квемо-Картли, число новорожденных составило 2681 человек, скончавшихся – 2345 человек, число браков и разводов – 1213 и 510 фактов соответственно.

Отметим, согласно последней переписи населения в Грузии в 2014 году, в регионе Квемо-Картли проживает 423 986 человек, 177 032 человека из которых азербайджанцы.