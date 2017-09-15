В субботу в Баку будет до 34 градусов тепла

2017-09-15 13:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью - 20-23, днем - 29-34, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-80, днем - 45-50 процентов.

В первой половине дня в отдельных северных и западных районах страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 19-24, днем - 31-36, в горах ночью - 13-18, днем - 21-26 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)