В Международном центре мугама пройдет вечер газелей Мамедали Саиля (ВИДЕО)

2017-09-15 14:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 26 сентября в 19.00 пройдет литературно-художественный вечер, посвященный творчеству ханенде, поэта и актера Мамедали Саиля, сообщили Trend Life организаторы. Проект реализуется телеканалом Mədəniyyət (Культура), Азербайджанским радио и Международным центром мугама.

На вечере прозвучат газели Мамедали Саиля в исполнении известных исполнителей мугама, друзья и близкие поделятся воспоминаниями.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и центрах Службы ASAN.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Мамедали Саиль (настоящее имя Мамедали Алигулу Алиев, 1936-1983) известен как первый исполнитель "Kor ərəbin mahnısı" на музыку Фиркета Амирова и слова Гусейна Джавида. Мамедали Саиль является автором около трехсот стихотворений, газелей и других произведений.

В 1940-1941 годах выступал в ансамбле Ахмеда Бакиханова. В 1942 году отправился на фронт, в 1945 году – был демобилизован. Восстановившись после тяжелого ранения здоровье стал работать Национальном драматическом театре, где на протяжении 22 двух лет воплотил множество ярких образов в таких спектаклях как "Хосров и Ширин", "Гатыр Мамед", "Вагиф", "Индийская красавица", "Шейх Санан" и другие. В связи с проблемами со здоровьем (дает о себя знать фронтовое ранение) вынужден оставить театральную сцену. С 1968 года начинает работать в Академии наук, возглавляет военную кафедру.

Его сын Ильгар Саиль является популярным исполнителем эстрадных песен и шансона.

(Автор: Вугар Иманов)