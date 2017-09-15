Президент Азербайджана: «Качество образования повышается, мы видим это»

2017-09-15 15:03 | www.apa.az | 4

«В Азербайджане стремительно идет процесс строительства школ. Фонд Гейдара Алиева придал первый импульс этому процессу. Начало реализации проекта «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу» открыло дорогу новому движению. После этого по государственной линии было построено много школ».

Как сообщает АПА, об сегодня этом на встрече с учителями и учащимися нового здания школы-лицея № 20 имени Арифа Гусейнзаде в Ясамалском районе Баку заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что с 2004 года по сегодняшний день более 3 000 школ были капитально отремонтированы, было построено много новых школ: «Этот процесс продолжается и будет продолжаться. Потому что есть школы, которые находятся в аварийном состоянии. С другой стороны, благодаря развитию успешной экономической политики в Азербайджане наблюдается рост численности населения. Это очень позитивный фактор, который показывает развитие нашей страны. Чем больше будет расти численность нашего населения, тем сильнее будет наша страна. Каждый год число детей, идущих в первый класс, растет. В таком случае ежегодно должен продолжаться процесс строительства школ. Наряду с усилением материально-технической базы учебных заведений, также растет качество образования, мы видим это. В последние годы это видно по показателям поступления в вузы. Ученики наших школ демонстрируют высокие показатели на предметных международных олимпиадах. По предоставленной мне информации, они завоевали 40 медалей, среди которых есть и золотые. Качество образования является приоритетным для нас вопросом. Однако для того, чтобы требовать у учеников и учителей это качество следует создать им хорошие условия. Со сдачей в эксплуатацию школ условия работы учителей тоже улучшаются. Школа не только для учащихся, это еще и место работы учителей. Зарплата учителей тоже растет. В частности, значительно поднялась зарплата учителей, прошедших диагностическое оценивание. Мне сообщили, что средняя зарплата учителей в Баку – 500 манатов. Это очень хороший показатель. Зарплаты учителей должны быть еще выше. Чем больше, тем лучше».