В Газахе проходит церемония прощания с Ашугом Адалятом - ФОТО

2017-09-15 13:10 | www.oxu.az | 4

В городе Газах проходит церемония прощания с заслуженным деятелем искусств, президентским стипендиатом Ашугом Адалятом (Насибовым).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, церемония прощания с покойным проходит в Газахском городском доме культуры.

На церемонии наряду с членами семьи, близкими Ашуга Адалята, принимают участие руководство Объединения ашугов Азербайджана, представители общественности.

Напомним, что Ашуг Адалят скончался 14 сентября после продолжительной болезни в возрасте 78 лет.

A.C.

