В Астане согласовали заявление о четырех зонах деэскалации в САР

2017-09-15 14:13 | www.trend.az | 4

Участники переговоров по Сирии согласовали совместное заявление по итогам переговоров в Астане о четырех зонах деэскалации в Сирии, а также четыре связанных с этим документа, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Согласовали совместное заявление и все четыре документа", — сказал источник.

Участники переговоров по Сирии согласовали совместное заявление по итогам переговоров в Астане о четырех зонах деэскалации в Сирии, а также четыре связанных с этим документа, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Согласовали совместное заявление и все четыре документа", — сказал источник.