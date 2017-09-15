Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии нового здания школы-лицея номер 20 в Баку (ФОТО) (версия 2)

2017-09-15 14:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 15 сентября - в День знаний в Ясамальском районе Баку состоялось открытие новопостроенного здания школы-лицея номер 20 имени Арифа Гусейнзаде.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Министр образования Микаил Джаббаров подробно проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

В 2007 году распоряжением Президента Ильхама Алиева здание школы было капитально отремонтировано. 15 сентября того же года – в День знаний Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проведенными в школе работами по реконструкции. Впоследствии в связи с увеличением численности населения на территории произошел большой рост также в численности учащихся, в результате чего возникла необходимость строительства нового здания для школы. Учитывая это, Президент Ильхам Алиев дал соответствующее указание, и для этого учебного заведения было построено новое, больше прежнего, отвечающее самым современным мировым стандартам здание.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания школы-лицея.

Ознакомившиеся с созданными в школе условиями Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о том, что функциональное здание, оснащенное самым современным оборудованием, имеет все условия для организации процесса преподавания высокого качества.

Строительство нового здания для школы-лицея номер 20 еще раз подтверждает, что благодаря вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева реформы в сфере образования успешно продолжаются.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с учащимися первых классов, впервые переступившими порог школы, поздравили их с Днем знаний.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева сделали фото на память с учащимися.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом учителей и учащихся школы.

Родитель Жаля Сеидли выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, оказываемые развитию образования.

В заключение было сделано фото на память.