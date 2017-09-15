Etihad Airways с 2018 года начнет полеты в Азербайджан

2017-09-15 15:04 | www.apa.az | 7

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с послом ОАЭ в Баку Мохаммедом Хамель Альгубаиси.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, на встрече обсуждались вопросы расширения экспорта азербайджанской продукции в ОАЭ, сотрудничества в сферах финансов, инвестиций в промышленные парки и зоны, организации инвестиционного форума в Абу-Даби и др. Министр добавил, что в настоящее время Азербайджан и ОАЭ успешно сотрудничают в таких отраслях как сельское хозяйство, ИКТ, инвестиционные вложения, образование, торговля, энергетика. Ш.Мустафаев также отметил, что за последние два года число туристов из ОАЭ, посетивших Азербайджан, увеличилось в 30 раз.

М.Х.Альгубаиси сообщил, что ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Он добавил, что авиакомпания Etihad Airways в 2018 году начнет выполнять прямые авиарейсы в Азербайджан.