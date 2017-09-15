В Москве предотвращена армянская провокация

2017-09-15 13:20 | www.oxu.az | 6

11 сентября, в первый день международной продовольственной выставки Worldfood Moscow на принадлежащем Армении стенде попытались разместить флаг так называемой «Нагорно-Карабахской Республики».

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве экономики.

В информации отмечается, что в результате совместных оперативных действий членов азербайджанской делегации и посольства Азербайджана в России армянская провокация была предотвращена, и флаг убрали с выставки.

Отметим, что организатор выставки, британская ITE Group с пониманием отнеслась к действиям азербайджанской стороны и оказала необходимую поддержку.

Н.О.

