ЕБРР поддерживает развитие туристического сектора Таджикистана

2017-09-15 14:27 | www.trend.az | 5

15 сентября 2017 г. Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проводят презентацию банковских и консалтинговых продуктов ЕБРР для компаний, работающих в сфере туризма, передает НИАТ «Ховар». Мероприятие нацелено на развитие сектора гостеприимства Таджикистана.

Оно проводится при финансовой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам через Фонд содействия малому бизнесу.

В нем примут участие около 60 компаний, работающих в секторе туризма: туроператоры, представители гостиничного бизнеса и курортов Таджикистана. Мероприятие нацелено на повышение осведомленности представителей частного бизнеса о возможности сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития по привлечению инвестиций и использования ноу-хау.

«Для создания современной инфраструктуры и привлечения большего количества туристов необходимо разработать инвестиционные проекты и бизнес-планы, отвечающие требованиям инвесторов, маркетинговые стратегии для развития сектора, а также бренды и веб-сайты для туристических компаний, которые помогут привлечь туристов и тем самым будут способствовать продвижению туристического сектора Таджикистана», — сказал Нуъмон Абдугаффорзода, Председатель Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан.

В ходе мероприятия участники узнают об инструментах финансирования ЕБРР, критериях отбора, возможностях для сотрудничества, а также о программе «Консультации для малого бизнеса», которая частично субсидирует консалтинговые проекты, необходимые частному бизнесу для дальнейшего развития.

Согласно Отчету ЕБРР «Деловая среда Таджикистана», туризм выделен как одна из наиболее важных отраслей экономики страны. Данное мероприятие продолжит усилия ЕБРР по улучшению туристического сектора Таджикистана. Напомним, что в 2016 году ЕБРР провел мероприятие для представителей гостиничного бизнеса с привлечением международных консультантов из Канады, которые поделились своим опытом и рассказали о реальных успешных проектах, реализованных консультантами ЕБРР в Российской Федерации, Кыргызстане и за рубежом.

На сегодняшний день накопленные инвестиции ЕБРР в различных секторах экономики Таджикистана превышают 608 млн евро (700 млн долларов).