Первый вице-президент встретилась с госсекретарем министерства Европы и иностранных дел Франции

2017-09-15 15:23 | www.apa.az | 5

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с делегацией во главе с государственным секретарем министерства Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном.

Как сообщает АПА, пожелав успехов делегации Мехрибан Алиева отметила, что это первый ее визит в нашу страну после прошедших во Франции президентских выборов.

«Очень отрадным является тот факт, что ваш визит совпал по времени с очень знаменательным для нашей страны и для двусторонних отношений событием. Сегодня в Баку состоится церемония открытия нового здания Французско-Азербайджанского университета. Это событие представляет собой продолжение осуществляемого в последние годы между нашими народами сотрудничества, в частности, в гуманитарной сфере», - сказала она.

Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что функционирование университета придаст дополнительный импульс укреплению двусторонних связей. Она напомнила, что в Баку также действует французский лицей, который сегодня является одним из ведущих очагов образования.

Первый вице-президент назвала деятельность Французско-Азербайджанского университета важным шагом для развития связей в сфере образования.