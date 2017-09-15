Роя ответила «Защитникам менталитета» - ФОТО

2017-09-15 13:35 | www.oxu.az | 6

Заслуженная артистка Роя Айхан подверглась шквалу критики азербайджанских пользователей соцсетей после того, как выложила фото вместе с сыном. Причиной стал «не соответствующий менталитету» наряд певицы.

Как передает Oxu.Az, из-за этого Роя закрыла раздел комментариев на своей странице в Instagram и написала: «Это не касается всех, но идиотов с каждым днем становится все больше. «Защитники менталитета», посмотрите лучше на себя».

Отметим, что сегодня сын Рои пошел в третий класс.

А.С.

