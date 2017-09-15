Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам определяет новые стандарты

2017-09-15 14:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сам определяет новые стандарты, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с коллективом учителей и учащихся школы-лицея номер 20 имени Арифа Гусейнзаде в Ясамальском районе Баку, принимая участие в открытии новопостроенного здания школы-лицея.

Глава государства поздравил учителей и учащихся с началом нового учебного года.

«В этом учебном году вы будете учиться, работать в новой школе. Поздравляю всех детей, учащихся, преподавателей с этим прекрасным событием», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что школа номер 20 теперь отвечает самым высоким мировым стандартам.

«Возможно, что мы сами определяем новые стандарты», - сказал глава государства.

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