Центральный Банк России понизил ключевую ставку до 8,5%

2017-09-15 14:41 | www.trend.az | 6

ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 8,5% годовых, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Банка России.

"Совет директоров Банка России 15 сентября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 8,50% годовых", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти, поэтому "на горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки".