Трамп: «Для защиты от террора следует отключить Интернет»

2017-09-15 15:37 | www.apa.az | 5

«Для того чтобы уберечься от терактов в будущем следует отключить Интернет».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Твиттер написал президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Интернет превратился в основной инструмент в руках террористов.

Трамп считает, что, так как Интернет стал основной базой данных для террористов, его следует либо отключить, либо найти для него более рациональное применение.

Комментируя сегодняшний теракт в лондонском метро, глава Белого дома назвал террористов «больными людьми».

Отметим, сегодня в метро Лондона прогремел взрыв, в результате которого пострадали не менее 20 человек.