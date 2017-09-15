Взрыв в лондонском метро: Есть пострадавшие – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-15 13:37 | www.oxu.az | 5

Власти Великобритании считают взрыв в лондонском метро на станции Parsons Green терактом.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу сообщила BBC со ссылкой на собственные источники.

ВBC сообщает, что около 20 человек пострадали при взрыве на станции.

«Огненный шар пронесся над моей головой. У меня обгорели волосы, но были люди, которые пострадали серьезнее», - сказал один из очевидцев.

По его словам, источник взрыва находился в районе выхода из вагона метро.

Кроме того, отряд саперов занимается обезвреживанием второго устройства после взрыва в метро Лондона, передает The Sun.

Подробности произошедшего устанавливаются.

12:00

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газету Metro, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.

Несколько человек получили ожоги лица, у них сгорели волосы. О погибших в результате случившегося ничего не сообщается.

Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.

Н.О.