Взрыв в лондонском метро: Есть пострадавшие – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-15 13:37 | www.oxu.az | 5
Власти Великобритании считают взрыв в лондонском метро на станции Parsons Green терактом.
Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу сообщила BBC со ссылкой на собственные источники.
ВBC сообщает, что около 20 человек пострадали при взрыве на станции.
«Огненный шар пронесся над моей головой. У меня обгорели волосы, но были люди, которые пострадали серьезнее», - сказал один из очевидцев.
По его словам, источник взрыва находился в районе выхода из вагона метро.
Кроме того, отряд саперов занимается обезвреживанием второго устройства после взрыва в метро Лондона, передает The Sun.
Подробности произошедшего устанавливаются.
12:00
В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на газету Metro, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.
Несколько человек получили ожоги лица, у них сгорели волосы. О погибших в результате случившегося ничего не сообщается.
Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.
Н.О.