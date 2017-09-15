Насмерть сбивший пешехода водитель автобуса был ранее судим

2017-09-15 13:40 | www.oxu.az | 5

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило официальную информацию в связи со смертельным ДТП с участием автобуса №39.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт МВД, 14 сентября в радиусе 19.00 на улице А. Шарифзаде в Ясамальском районе автобус марки Daewoo сбил стоявшую на обочине дороги жительницу города Баку Гюнель Аскерову.

Г. Аскерова скончалась в больнице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отделения Ясамальского районного управления полиции, по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый житель города Шеки Хаким Саатов.

Э.А.

