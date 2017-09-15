Азербайджан предложил Лаосу присоединиться к транспортному коридору "Север-Юг"

2017-09-15 14:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил Лаосу присоединиться к транспортному коридору "Север-Юг" для выхода на европейские рынки.

С таким предложением выступил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с президентом Лаоса Буннянгом Ворачитом.

Глава МИД Азербайджана находится в Лаосе с официальным визитом.

Как говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, туризм.

Глава МИД проинформировал президента Лаоса о реализуемых с участием Азербайджана крупных региональных проектов, о ситуации по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

На встрече Мамедъяров отметил важность проведения политических консультаций, расширения договорно-правовой базы между двумя странами, и отметил, что во время его визита будет подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерствами иностранных дел.

Президент Лаоса выразил благодарность правительству Азербайджана за подготовку лаосских специалистов.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Автор: Себа Агаева)