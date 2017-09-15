Украинская компания купила 2 тыс. тонн азербайджанской нефти

2017-09-15 15:52 | www.apa.az | 4

Сегодня украинская компания «Укргаздобыча» купила все выставляемые «Уктранснафта» 2 тыс. тонн нефти Azeri Light на электронных торгах на Украинской энергетической бирже.

Как передает АПА-Экономикс, торги проходят в режиме дифференциалов. Нефть продается на условиях FCA ж/д-станция Кагамлыкская (Кременчугский НПЗ). На следующей неделе планируется провести заключительные торги этой нефтью (ориентировочно в объеме 11 тыс. тонн). Всего на начало июля у «Укртранснафты» было около 42 тыс. тонн Azeri Light, хранящейся на Кременчугском НПЗ.