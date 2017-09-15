МИД: По предварительной информации, среди пострадавших в результате теракта в лондонском метро граждан Азербайджана нет

2017-09-15 15:53 | www.apa.az | 4

«Информация о нахождении среди пострадавших при теракте в лондонском метро граждан Азербайджана изучается. В связи с этим посольство Азербайджана в Великобритании продолжает находиться в контакте с соответствующими органами этой страны».

Об этом АПА сказал руководитель пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев.

По его словам, по предварительной информации, среди пострадавших в результате теракта в лондонском метро граждан Азербайджана нет .

«Посольство продолжает контакты с соответствующими структурами Великобритании», - сказал он.

Отметим, сегодня в метро Лондона прогремел взрыв, в результате которого пострадали не менее 20 человек.