По предварительной информации среди пострадавших в теракте в Лондоне нет граждан Азербайджана

2017-09-15 15:42 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - По предварительной информации среди пострадавших во время теракта в Лондоне нет граждан Азербайджана, сказал Trend в пятницу официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Посольство Азербайджана в Великобритании продолжает находиться в контакте с местными провоохранительными органами и властями.

При появлении каких-либо новостей будет представлена дополнительная информация, сказал Гаджиев.

Взрыв на станции лондонского метро "Парсонс грин" был осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства, сообщил журналистам глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули, передает РИА Новости.

"По нашим данным, было подорвано самодельное взрывное устройство", — сказал Роули.

Восемнадцать человек госпитализированы после теракта в лондонском метро, сообщила в пятницу журналистам представитель службы "скорой помощи" Наташа Уиллс.

Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции "Парсонс грин" на западе Лондона. Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.

(Автор: Себа Агаева)