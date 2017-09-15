В Ташкенте состоялась презентация книги "Палитра азербайджанцев мира" (ФОТО)

2017-09-15 15:47 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Ташкенте состоялась презентация книги председателя Союза журналистов азербайджанской диаспоры, исследователя-журналиста Фуада Гусейнзаде «Палитра азербайджанцев мира», сообщил Trend в пятницу директор центра Самир Аббасов .

На презентации участвовали представители азербайджанской диаспоры Узбекистана, ученые, представители культуры и СМИ.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев рассказал о политике руководства страны в отношении азербайджанских диаспор в зарубежных странах. Он отметил важность активного участия азербайджанцев в общественно-культурной жизни тех стран, в которых они проживают. Посол высоко оценил книгу «Палитра азербайджанцев мира» и подчеркнул, что азербайджанцы, о которых рассказано в книге, сделали значительный вклад в повышение авторитета Азербайджана в мире.

Автор книги Фуад Гусейнзаде рассказал присутствующим об истории создания книги. Он отметил, что основной целью книги, изданной в связи с 25-летием независимости государства, является укрепление отношений с соотечественниками, проживающими за рубежом, направленное на солидарность азербайджанцев всего мира.

Гусейнзаде сообщил, что в книге опубликовано 173 интервью наших активных соотечественников из пяти континентов мира. В том числе, в книге представлены очерки о членах азербайджанской диаспоры Узбекистана - бывшем председателе ассоциации Азербайджанского культурного центра Акифе Агаталыбове, о чемпионе СССР, Азии и мира по боксу Маисе Ибадове, который проживает в Узбекистане.

Директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов в своем выступлении напомнил имена просветителя-педагога Сеида Рза Ализаде, поэта и писателя Максуда Шейхзаде, художника Юсифа Гусейнова, скульптора Эйнуллы Алиева, поэта Ихтияра Рза, режиссера оперных постановок Фирудина Сафарова, которые своей деятельностью и творчеством внесли значительный вклад в развитие культуры и литературы Узбекистана, укрепляя мосты дружбы между узбекским и азербайджанским народами.

Руководитель организации азербайджанской диаспоры Ташкентской области Фирдовси Гусейнов отметил, что такие проекты, как издание книги «Палитра азербайджанцев мира», еще более усиливают их привязанность к Родине – Азербайджану.

В заключение презентации Фуад Гусейнзаде подарил участникам и библиотеке Азербайджанского культурного центра экземпляры своей книгм «Палитра азербайджанцев мира» с автографами.

(Автор: Демир Азизов )