Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на Корейском полуострове

2017-09-15 15:59 | www.apa.az | 4

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию на Корейском полуострове с учетом очередного ракетного пуска КНДР, а также вопросы внутрироссийской повестки дня.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Участники совещания провели обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове с учетом очередного ракетного пуска КНДР», — сообщил пресс-секретарь.

«Подробно обсуждались и текущие внутрироссийские социально-экономические вопросы» — добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин.