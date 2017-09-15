Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на Корейском полуострове

2017-09-15 15:59 | www.apa.az | 4
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию на Корейском полуострове с учетом очередного ракетного пуска КНДР, а также вопросы внутрироссийской повестки дня.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Участники совещания провели обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове с учетом очередного ракетного пуска КНДР», — сообщил пресс-секретарь.
«Подробно обсуждались и текущие внутрироссийские социально-экономические вопросы» — добавил Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин.