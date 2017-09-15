Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам определяет новые стандарты (Версия 2)

2017-09-15 15:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сам определяет новые стандарты, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с коллективом учителей и учащихся школы-лицея номер 20 имени Арифа Гусейнзаде в Ясамальском районе Баку, принимая участие в открытии новопостроенного здания школы-лицея.

Глава государства поздравил учителей и учащихся с началом нового учебного года.

«В этом учебном году вы будете учиться, работать в новой школе. Поздравляю всех детей, учащихся, преподавателей с этим прекрасным событием», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что школа номер 20 теперь отвечает самым высоким мировым стандартам.

«Возможно, что мы сами определяем новые стандарты. У этой школы большая история, она всегда была самой большой школой нашей страны, и сегодня продолжает свою деятельность, как самая большая школа страны. Примерно десять лет назад были осуществлены определенные меры по ремонту школы, я был в этой школе. Возможно, осуществленные ремонтные работы были неплохо проведены для того времени, однако они не соответствовали нашему нынешнему уровню развития. Поэтому было принято решение, чтобы здание школы было снесено, и построена новая школа.

Помню, что тогда имелось определенное беспокойство со стороны родителей и учителей, в связи с тем, что после сноса школы на ее месте будет построено другое здание. Порой случается, что в нашем городе распространяются подобные слухи, но, конечно же, ни один из них не имел под собой оснований. Наши планы изначально заключались в том, чтобы на этом месте, историческом месте школы номер 20 была построена новая, красивая школа, и мы сделали это. За 2,5 года было построено грандиозное здание. Со всей уверенностью можно сказать, что школа номер 20 сегодня является самой большой и самой красивой школой нашей страны. Завоевать это имя сегодня не так уж легко. Потому что в последние годы и в Баку, и в регионах построено много прекрасных школ. Некоторые школы являются произведениями архитектуры. Сегодня школа номер 20 отличается среди всех школ красотой, удобством и оснащением. Уверен, что качество образования здесь также будет на самом высоком уровне», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что за последние годы в Баку большинство школ были капитально отремонтированы, построены новые корпуса, новые школы.

«В Баку свыше 300 школ. По последним данным, число нуждающихся в ремонте школ порядка 20. Уверен, что в следующем году и, если не успеем, то в 2019 году, все школы Баку будут отвечать самым высоким стандартам. В этом году в городе Баку капитально отремонтированы десять и построена одна школа. В целом по стране было капитально отремонтировано и построено свыше 70 школ. Строительные работы продолжаются. Вы знаете, что в регионах, высокогорных селах сейчас строятся школы модульного типа. Сто из них должны быть сданы в эксплуатацию в этом и следующем году. Таким образом, проблема, связанная с аварийными школами, уверен, будет полностью решена в течение ближайших двух-трех лет», - сказал глава государства.

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