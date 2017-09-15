Консорциум TAP произвел новое назначение

2017-09-15 15:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) назначил Рикардо Руиса Нуньеса в качестве нового операционного директора, говорится в сообщении консорциума, распространенном в пятницу.

Сообщается, что Нуньес имеет почти 20-летний опыт работы в сфере управления, развития и реализации операционных стратегий на различных объектах испанской Enagas.

Последним местом работы Нуньеса была Compañia Operadora de gas del Amazonas в Перу, где он с 2015 года занимал должность операционного директора. На этой позиции он руководил операциями по природному газу и конденсату в проекте Камисеа - одной из самых сложных трубопроводных систем в мире.

"Я чрезвычайно рад, что Рикардо присоединился к TAP. Он привнесет богатый опыт управления операциями и обслуживанием, в то время как TAP движется вперед к готовности получить первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2" - столь необходимого нового источника для европейской энергетической сети - в 2020 году", - сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати, слова которого приводятся в сообщении.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov