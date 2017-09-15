Президент Азербайджана: «Будущее развитие будут определять не природные ресурсы, а знания»

2017-09-15 16:08 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, об сегодня этом на встрече с учителями и учащимися нового здания школы-лицея № 20 имени Арифа Гусейнзаде в Ясамалском районе Баку заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, очень положительный факт, что в период независимости нам удалось сохранить грамотность на высоком уровне: «Сегодня грамотность находится на уровне 100 процентов. Ничего необычного для нас в этом нет, для многих стран же – недосягаемая цель. Это наше большое преимущество, потому что грамотность это самое главное. Наши дети должны быть умными, образованными, должны хорошо учиться, чтобы в будущем смогли занять достойное место в обществе. Потому что сегодняшние знания в мире определяют все. Если кто-то хочет занять достойное место в обществе, он должен хорошо учиться. Для этого есть все условия.

Я уверен, что азербайджанские дети, молодежь с большой ответственностью отнесутся к этому. Развитие каждой страны определяет ее интеллектуальный потенциал. Достаточно посмотреть на успехи развитых стран. Страны, в которых развиваются инновации и технологии, занимают ведущие позиции в мире. Будущее развитие будут определять не природные ресурсы, а знания. Мы видим, насколько развиты технологии в экономической, военной и других областях. Сегодня владеющие этими технологиями обладают влиянием. Поэтому в Азербайджане мы придаем значение науке, образованию, технологическому развитию, чтобы наша молодежь, общество были образованными, наша страна не отставала с точки зрения технологического развития. Материально-техническая база укрепляется, качество образования в Азербайджане повышается, вкладываются инвестиции в человеческий капитал. Уверен, что интеллектуальный потенциал общества в Азербайджане всегда будет на высоком уровне. Это необходимо как для развития, так и для сложившейся в нашей стране стабильности, благополучия».

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан защищает свои границы, безопасность: «Мы должны беречь себя от чуждого влияния. Потому что сегодня в мире идет борьба, ведется идеологическая война, которая является предтечей кровавой войны. Отравляются умы людей, молодежи. Их подстрекают к разным нежелательным шагам. Затем ими пользуются для осуществления грязных намерений некоторых иностранных кругов. Поэтому мы должны защитить себя от негативных и чуждых влияний. Как? Это должны сделать вы – учителя, чтобы дети были умными, образованными, чтобы никто со стороны не смог повлиять на сознание наших детей. В то же время учителя и родители должны воспитывать детей в патриотическом духе. Дети должны быть привязаны к Родине, расти в национальном духе, ставить национальные интересы превыше всего. Следует не допустить расшатывания национальных ценностей, которые составляют основу нашего общества. Поэтому я всегда говорю, что наши национальные, моральные ценности должны быть превыше всего. Мы должны беречь их, сохранить национальный дух».