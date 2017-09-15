В США предложили ввести санкции против Турции

2017-09-15 14:10 | www.oxu.az | 4

Влиятельный американский сенатор-демократ Бен Кардин в четверг предложил Белому дому принять санкции против Анкары и задуматься о целесообразности ее дальнейшего участия в НАТО.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Политик предупредил, что решение Турции приобрести у России ракетные комплексы С-400 может ударить по Анкаре, поскольку она якобы нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы.

Как отметил законодатель в письме на имя министра финансов Стивена Мнучина и госсекретаря Рекса Тиллерсона, принятый в прошлом месяце закон предусматривает введение санкций «в отношении всех, кто осуществляет крупные сделки с оборонным и разведывательным секторами РФ».

Кардин подчеркнул, что «это обязательные санкции, направленные на удерживание России от атак на США и их союзников в будущем».

По данным издания, Кардин попросил администрацию президента США оценить, как покупка ракетных комплексов С-400 может повлиять на членство Турции в НАТО, а также на содействие США в обеспечении безопасности для Анкары, что включает в себя продажу оружия.

Н.О.