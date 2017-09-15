Сколько еще сохранится жаркая погода?

2017-09-15 14:25 | www.oxu.az | 3

Наблюдаемая в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове погода на 3-4 градуса выше многолетней климатической нормы.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

А.Вердиев заявил, что на данный момент температура в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 30-35 градусов.

По словам гидролога, такая температура будет наблюдаться еще 2-3 дня. Для сентября такая температура в пределах нормы, но уровень влажности несколько превышает ее:

«В последние несколько дней, в основном в дневные часы, наблюдается влажность. Днем влажность составляет 70-80%, днем 40-50%.

А.Вердиев отметил, что по сравнению с прошлыми годами такой влажности в сентябре не наблюдалось.

Э.А.

