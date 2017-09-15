Кто из азербайджанских звезд повел детей в первый класс (ФОТО)

2017-09-15 16:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня лента социальных сетей пестрит фотографиями со школьной линейки. Предлагаем читателям Trend Life посмотреть, чьи дети 15 сентября пошли первый раз в первый класс, а также на тех, кто ждал все летние каникулы, чтобы вновь услышать фразу: "Школа началась!".

Два года назад исполнитель Мири Юсиф и его супруга проводили своего сына Мири Гусейна в первый класс, в этом году эстафету переняла их дочь Адель.

Певица Ройя Айхан по традиции отправилась вместе с сыном на школьную линейку. Сын звезды Гусейн пошел в третий класс.

Певица Тарана Махмудова редко делится фотографиями своих детей в социальных сетях. Но сегодня случай особый! Близнецы исполнительницы пошли в первый класс.

Дочь актера Эльнура Керимова - Айлин тоже сегодня пошла в первый класс. Звездный папа с удовольствием поздравил малышку в социальной сети и пожелал ей удачной учебы.

Дочь Зульфии Ханбабаевой – Дениз в этом году пошла в 5 класс. Звездная мама пожелала ей успешной учебы.

Знаменательным будет учебный год для сыновей известных исполнителей Айгюн Тагиевой и Фарида Аскерова. Их младший сын Саид пошел в первый класс, а старший Максуд заканчивает школу. "Не лёгкий год выдаётся, один заканчивает, второй только начинает!", - написала Айгюн Тагиева на своей странице в Facebook.

А вот юморист, актер Эркин Зейналлы решил "отрепетировать" поход в школу на год раньше. Сын юмориста пошел в подготовительный класс. Репетиция прошла на ура! Все как положено – школьная линейка, букет цветов и счастливые родители.

Исполнительница Лала Мамедова тоже не первый раз провожает дочку в школу, но каждый раз с волнением, ведь любой учебный год – неповторим!

Певец Абдул Халид поздравил школьников с Днем знаний и пожелал всем успехов в учебе, в том числе и своей дочери, которая пошла в первый класс.

Первый раз, во второй класс отвела своего сына Хакана актриса Айсель Назим.

(Автор: Джани Бабаева)