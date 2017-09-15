Путин обсудил с Совбезом России ситуацию и зоны деэскалации в Сирии

2017-09-15 16:03 | www.trend.az | 3

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ функционирование действующих и создание новой зоны деэскалации в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В ходе обсуждения министр обороны Сергей Шойгу доложил об итогах своих недавних контактов с высшим руководством Сирийской Арабской республики", — сказал Песков. "В целом состоялось обсуждение процесса функционирования действующих и создания новой зоны деэскалации в Сирии", — добавил он.

В совещании помимо Шойгу принятие участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин.