В Азербайджан для участия в учениях «TurAz Qartalı-2017» прибыла очередная группа турецкой авиации

2017-09-15 16:10 | www.apa.az | 5

Очередная группа военной авиации Турции прибыла в Азербайджан для участия в совместных учениях «TurAz Qartalı-2017».



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, в учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18-го по 30-ое сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.



Прибытие авиационных средств в Азербайджан продолжается.