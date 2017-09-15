В будущем французские студенты будут учиться в UFAZ

2017-09-15 16:26 | www.apa.az | 4

«За последние годы Азербайджан и Франция продемонстрировали волю для тесного сотрудничества в сфере образования и культуры».

Как сообщает АПА, государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Батист Лемуан.

Он сказал, что открытие Университета Азербайджан-Франция был сделан очередной шаг в направлении сотрудничества в сфере образования. По его словам, сегодня в Университете Азербайджан-Франция образование получают сотни студентов: «Созданы все необходимые условия для получения ими образования на высоком уровне и в кругу опытных преподавателей. В UFAZ проводятся обсуждения о будущем содержании образования. В будущем французские студенты будут учиться в UFAZ. Будут обеспечены другие возможности».