Президент: Школа №20 – самая большая и красивая школа страны

2017-09-15 14:38 | www.oxu.az | 4

«Поздравляю вас с началом нового учебного года. В этом учебном году вы будете учиться и работать в новой школе. Хочу поздравить всех учеников и преподавателей с этим прекрасным событием».

Как передает Oxu.Az, об этом президент Ильхам Алиев заявил сегодня на встрече с коллективом учителей и учащихся школы-лицея номер 20 имени Арифа Гусейнзаде в Ясамальском районе Баку.

Глава государства заявил, что школа №20 отвечает самым высоким мировым стандартам:

«Может мы сами определяем новые стандарты. Сегодня школа №20 – самая большая и красивая школа страны».

Э.А.

