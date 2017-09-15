Александр Васильев приглашает жителей и гостей Баку на выставку «Модернизм и мода» – ВИДЕО

2017-09-15 14:50 | www.oxu.az | 1

В Центре Гейдара Алиева 6 октября откроется выставка «Модернизм и мода» известного российского историка моды Александра Васильева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, уникальная коллекция Александра Васильева представит 100 экспонатов и 350 аксессуаров 60-х годов XX века – выставка А.Васильева, организованная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, пройдет в Баку впервые.

В преддверии выставки Александр Васильев записал обращение к жителям столицы Азербайджана, в котором рассказал о проекте «Модернизм и мода» и пригласил всех на выставку.

На выставке также будут представлены модели и даже личные вещи таких известных женщин кино той эпохи, как Мэри Пикфорд, Глория Суонсон, Лесли Карон и Лорен Бекол, а также платья всемирно известной балерины Майи Плисецкой.

Напомним, что Александр Васильев является известным коллекционером, историком моды, искусствоведом, театральным художником, автором книг и статей о моде, ведущим телевизионных программ. За 40 лет работы в модной сфере он собрал коллекцию из 50000 экспонатов, начиная с 17 века до современной эпохи - экспонаты из разных стран включают шедевры высокой моды, созданные в лучших мастерских их эпох.

Выставка, организованная в Центре Гейдара Алиева в Баку, продлится до 5 апреля 2018 года.

A.C.

