В Азербайджане учащиеся государственных профшкол будут получать зарплату

2017-09-15 16:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Учащимся государственных профшкол будет выдаваться зарплата за работу при прохождении производственной практики. Об этом в пятницу сказал Trend председатель парламентского комитета по науке и образованию, вице-президент Национальный академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли.

Он отметил, что сейчас учащиеся профшкол получают стипендию, и выдача им зарплаты за ту работу, которую они будут осуществлять при прохождении производственной практики, станет стимулом для них.

Сказав, что этот вопрос отражен в законопроекте «О профобразовании», Иса Габиббейли добавил, что работа над законопроектом началась весной, и при его разработке изучался опыт зарубежных стран и потребности рынка труда.

Глава комитета отметил, что первичный вариант законопроекта уже готов, и в ближайшие дни документ будет вынесен на обсуждение в комитете: "Будем стараться, чтобы он был рекомендован на пленарное заседание осенней сессии».

Иса Габиббейли добавил, что законопроект предусматривает развитие учреждений профобразования в двух направлениях: «Наряду с функционированием государственных профшкол мы посчитали необходимым создание и частных профшкол, поэтому в законопроекте отражены вопросы по определению функций, деятельности частных профшкол. Также в законопроект включены вопросы лицензирования, принципы управления, а также вопросы, связанные с учредителями».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)