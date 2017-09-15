Трамп выступил за ужесточение ограничений на въезд в США после теракта в Лондоне

2017-09-15 16:16 | www.trend.az | 1

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ужесточения введенного им ранее запрета на въезд в США граждан мусульманских стран, которые, по мнению его администрации, представляют угрозу терроризма. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter после происшедшего в пятницу теракта в лондонском метро, передает ТАСС.

"Запрет на въезд в Соединенные Штаты должен быть гораздо более широким, более жестким и более конкретным, однако, что за глупость - это не будет политически корректно!" - написал он.

"Мы достигли большего прогресса в борьбе с "Исламское государство" (ИГ) в последние девять месяцев, чем администрация [Барака] Обамы за восемь лет, - считает Трамп. - Нужно действовать на опережение и не церемониться". Ранее в пятницу президент США подверг критике британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом, в связи со взрывом в лондонском метро.

Трамп в январе подписал указ об ужесточении иммиграционного контроля, вызвавший бурю протестов в самих США и за их пределами. Документ вводил запрет на срок в 90 дней на прием на американской территории граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии. Реализация указа была оспорена в судах США правозащитниками. Однако в конце июня Верховный суд США частично восстановил действие распоряжений президента, следующие слушания по этому делу состоятся в октябре.

Взрыв в вагоне поезда на станции лондонского метро Parsons Green произошел в 08:20 местного времени. По данным службы скорой помощи, госпитализированы 18 человек. Полиция Лондона объявила инцидент терактом. Его расследованием занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.