В этом году в Азербайджане произведен ВВП на 43,7 млрд. манатов

2017-09-15 16:35 | www.apa.az | 4

В январе-августе 2017 года номинальный объем ВВП в Азербайджане составил 43 млрд. 713,2 млн. манатов, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомстате, рост ненефтяного ВВП в январе-августе 2017 года составил 2,4%, спад нефтяного ВВП - 7,6%. Удельный вес ненефтяного сектора в ВВП достиг62,8%.

В структуре ВВП 40,1% пришлось на промышленность, 10,5% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,8% - на строительство, 7,2% - на транспорт и складское хозяйство, 5,6% - на сельское хозяйство, 2,6% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 16,2% - на другие сферы, 7,3% - на налоги.

ВВП на душу населения за январь-август 2017 года составил 4498 манатов.