Москва призывает воздержаться от эскалации напряженности вокруг КНДР

2017-09-15 16:19 | www.trend.az | 4

Очередной запуск Северной Кореей баллистической ракеты – это новое нарушение резолюций СБ ООН, оно вызывает сожаление, однако Москва призывает пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания в данном вопросе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Пхеньян утром в пятницу вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров. В СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи пройдут консультации.

"Глубокое сожаление вызывает новое нарушение соответствующих резолюций СБ ООН со стороны КНДР – запуск баллистических ракет средней дальности над территорией Японии 15 сентября, через несколько дней после принятия очередной резолюции СБ ООН 2375. Еще раз подчеркиваю необходимость ее неукоснительного выполнения", — сказала Захарова.

"Убеждены, что сейчас всем вовлеченным сторонам как никогда важно прекратить эскалацию напряженности, которая сопровождает каждый новый цикл реакции и контрреакции. Необходимо остановиться и тщательно взвесить последствия своих шагов, пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, поскольку она ведет к абсолютно противоположному от искомого результату", — добавила она.

По словам официального представителя МИД, в Москве видят единственный выход из ситуации в политико-дипломатическом урегулировании, запуске переговорного процесса на основе российско-китайской "дорожной карты".